Еще одна потеря в семье Марадоны

Смерть Марадоны-младшего стала настоящей неожиданностью для семьи. Причиной смерти стал сердечный приступ. Печальное известие сообщил футбольный клуб Наполи, за который ранее выступал Диего Марадона.

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Медики мгновенно среагировали на ухудшение здоровья Уго, но спасти жизнь бывшему футболисту так и не смогли. Отметим, что умер Уго в Неаполе. Именно в этом итальянском городе свои лучшие годы игровой карьеры провел его знаменитый старший брат.

Что известно об Уго Марадоне

Он, как и его брат, был футболистом.

За свою карьеру Марадона-младший поиграл за Асколи, Рапид, Райо Вальекано и ряд клубов из Венесуэлы и Японии.

Напомним, что 25 ноября 2020-го оборвалась жизнь Диего Марадоны. Причиной смерти стал острый отек легких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности. Его сердце было вдвое больше нормального.