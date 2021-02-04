В четверг, 4 февраля, умер отец братьев Игоря и Григория Суркисов Михаил (Рахмиль) Суркис. 10 декабря ему исполнился 101 год.

Источник: ФК Динамо

Причина смерти не уточняется. Динамо выразило соболезнования в связи с его смертью.

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Что известно о Рахмиле Суркисе

Рахмиль (так его назвали при рождении) Суркис родился в еврейской семье возле Одессы, в селе Петроверовка. Отец был пекарем, мама – домохозяйка. У него было четверо братьев и одна сестра. Он был на восемь лет старше Динамо, которым владеют его сыновья.

Михаил учился в мединституте. Врачом проработал 60 лет. Основная специальность – невропатолог. Прошел войну. Участвовал в Сталинградской битве и Курской дуге. Видел маршала Жукова. Его брат Лев был личным переводчиком Жукова. После войны еще пять лет служил в Германии.

Дослужился до полковника медицинской службы. Награжден орденом Великой Отечественной войны 2-й степени, двумя орденами Красной звезды, орденом Богдана Хмельницкого и у него более 30 медалей.

За Динамо болеет с 1957 года, когда переехал в Киев. Посещал каждый матч. Хорошо общался с Валерием Лобановским, но по его словам, говорили обо всем, кроме футбола.