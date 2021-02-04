Помер Михайло Суркіс – батько власників Динамо Ігоря та Григорія Суркісів
У четвер, 4 лютого, помер батько братів Ігоря та Григорія Суркісів Михайло (Рахміль) Суркіс. 10 грудня йому виповнився 101 рік.
Джерело: ФК Динамо
Причина смерті не уточнюється. Динамо висловило співчуття у зв'язку з його смертю.
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Що відомо про Рахміля Суркіса
Рахміль (так його назвали при народженні) Суркіс народився в єврейській родині близько Одеси, в селі Петровірівка. Батько був пекарем, мама – домогосподарка. У нього було четверо братів і одна сестра. Він був на вісім років старше Динамо, яким володіють його сини.
Михайло навчався в медінституті. Лікарем пропрацював 60 років. Основна спеціальність – невропатолог. Пройшов війну. Брав участь у Сталінградській битві і Курській дузі. Бачив маршала Жукова. Його брат Лев був особистим перекладачем Жукова. Після війни ще п'ять років служив у Німеччині.
Дослужився до полковника медичної служби. Нагороджений орденом Великої Вітчизняної війни 2-го ступеня, двома орденами Червоної зірки, орденом Богдана Хмельницького і має більше 30 медалей.
За Динамо вболіває з 1957 року, коли переїхав до Києва. Відвідував кожен матч. Добре спілкувався з Валерієм Лобановським, але за його словами, говорили про все, крім футболу.
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