Киевское Динамо провело очередной спарринг на турецких сборах. Команда сыграла вничью с болгарским ЦСКА 1948.

Источник: 24 канал

Открыть счет в матче удалось именно игрокам Динамо. Гол получился и курьезным, и зрелищным одновременно.

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Караваев вынес мяч со своей половины поля. Ванат в борьбе с соперником уже в падении протолкнул мяч на Цыганкова. Виктор бежал по флангу, и вратарь соперников вышел на перехват. Но "динамовец" эффектно пробросил мяч мимо голкипера. А уже в штрафной площадке не менее эффектно обыграл и защитника, отправив мяч в пустые ворота.

Правда еще один игрок ЦСКА пытался в прыжке выбить мяч, но не дотянулся до него, залетев в ворота.

Видео гола Цыганкова в ворота ЦСКА

Отметим, что впоследствии Цыганков заработал пенальти, но Буяльский его не реализовал (вратарь отбил мяч).

В начале второго тайма Динамо пропустило гол. Но впоследствии де Пена снова вывел киевлян вперед. И удержать победный счет не удалось. В итоге ничья 2:2.