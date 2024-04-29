Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко

Утром 29 апреля остановилось сердце известного футбольного наставника Михаила Фоменко. Бывшему тренеру сборной Украины теперь навсегда 75 лет.

Жизнь легендарного специалиста прервалась 29 апреля в 07:00 утра. С Михаилом Фоменко ушла целая эпоха украинского футбола.

Вот так Черный день в мире бокса: сверхтяжеловес умер после жесткого нокаута

Ушла легенда

Еще летом 2023 года стало известно, что бывший тренер сборной Украины по футболу ведет борьбу с онкологией.

Михаил Фоменко не комментировал свой диагноз, а просто рассказывал, что проходил лечение.

Последний раз Михаил Иванович занимался тренерской деятельностью еще в 2016-м году, когда возглавлял национальную команду (до конца июня 2016-го).

Что известно о тренерской деятельности Михаила Фоменко

Зимой 1979-го закончил карьеру футболиста, после чего отправился в тренерскую деятельность.

Поработал в украинских (Динамо, Кривбасс, Металлист, ЦСКА-Борисфен и другие) и зарубежных клубах. Также возглавлял сборные Ирака и Гвинеи.

В декабре 2012 стал главным тренером сборной Украины. Во главе "сине-желтых" провел 37 поединков.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким Михаила Фоменко. Вечная память выдающейся фигуры украинского футбола.