Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
29 апреля 2024, 09:44Читати новину українською
Источник:Ассоциация футбола Сумской области
Утром 29 апреля остановилось сердце известного футбольного наставника Михаила Фоменко. Бывшему тренеру сборной Украины теперь навсегда 75 лет.
Жизнь легендарного специалиста прервалась 29 апреля в 07:00 утра. С Михаилом Фоменко ушла целая эпоха украинского футбола.
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Ушла легенда
Еще летом 2023 года стало известно, что бывший тренер сборной Украины по футболу ведет борьбу с онкологией.
Михаил Фоменко не комментировал свой диагноз, а просто рассказывал, что проходил лечение.
Последний раз Михаил Иванович занимался тренерской деятельностью еще в 2016-м году, когда возглавлял национальную команду (до конца июня 2016-го).Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким Михаила Фоменко. Вечная память выдающейся фигуры украинского футбола.
Что известно о тренерской деятельности Михаила Фоменко
- Зимой 1979-го закончил карьеру футболиста, после чего отправился в тренерскую деятельность.
- Поработал в украинских (Динамо, Кривбасс, Металлист, ЦСКА-Борисфен и другие) и зарубежных клубах. Также возглавлял сборные Ирака и Гвинеи.
- В декабре 2012 стал главным тренером сборной Украины. Во главе "сине-желтых" провел 37 поединков.