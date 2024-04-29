Жизнь легендарного специалиста прервалась 29 апреля в 07:00 утра. С Михаилом Фоменко ушла целая эпоха украинского футбола.

Вот так Черный день в мире бокса: сверхтяжеловес умер после жесткого нокаута

Ушла легенда