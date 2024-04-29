Жизнь легендарного специалиста прервалась 29 апреля в 07:00 утра. С Михаилом Фоменко ушла целая эпоха украинского футбола.
Вот так Черный день в мире бокса: сверхтяжеловес умер после жесткого нокаута
Утром 29 апреля остановилось сердце известного футбольного наставника Михаила Фоменко. Бывшему тренеру сборной Украины теперь навсегда 75 лет.
Источник:Ассоциация футбола Сумской области
Жизнь легендарного специалиста прервалась 29 апреля в 07:00 утра. С Михаилом Фоменко ушла целая эпоха украинского футбола.
Вот так Черный день в мире бокса: сверхтяжеловес умер после жесткого нокаута