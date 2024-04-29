Життя легендарного фахівця перервалось 29 квітня о 07:00 ранку. Із Михайлом Фоменком пішла ціла епоха українського футболу.
Оце так Чорний день у світі боксу: надважковаговик помер після жорсткого нокауту
Вранці 29 квітня зупинилось серце відомого футбольного наставника Михайла Фоменка. Колишньому тренеру збірної України тепер назавжди 75 років.
Джерело:Асоціація футболу Сумської області
Життя легендарного фахівця перервалось 29 квітня о 07:00 ранку. Із Михайлом Фоменком пішла ціла епоха українського футболу.
Оце так Чорний день у світі боксу: надважковаговик помер після жорсткого нокауту