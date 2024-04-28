Бой был рассчитан на один раунд. В один момент, Сантана нанес Ндембо два удара после которых тот упал на ринг и еще долго лежал без движения.

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Арди Ндембо скончался

После боя боксера ввели в искусственную ком, в которой он пробыл 3 недели, но не вышел из нее.

Мы в Viva Promotions оплакиваем потерю Арди Ндембо, талантливого конголезского боксера, который трагически умер после нокаута в матче Team Combat League 5 апреля. Он оставался в искусственной коме до своей преждевременной смерти,

– написала промоутерская кампания боксера.

Полученные травмы Ндембо оказались несовместимы с жизнью.

К слову. Арди Ндембо было 27 лет. У него осталось двое детей, для которых Team Combat League открыл сбор. Цель– 25 тысяч долларов.

Биография Арди Ндембо: главное