Выводил Украину на Евро, но проиграл борьбу раку: все, что известно о Михаиле Фоменко

Утром 29 апреля (в 07:00) оборвалась жизнь украинского тренера Михаила Фоменко. 75-летний наставник навсегда записал свое имя в историю украинского футбола.

Бывший украинский футболист и тренер родился 19 сентября 1948 года в селе Малая Рыбица, что в Сумской области. Почти всю свою жизнь отдал футболу, как украинскому, так и мировому. 24 Канал рассказывает, какой была жизнь Михаила Фоменко, который в последние мгновения своей жизни боролся с онкологией.

К теме Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко

Каким был футбольный путь Михаила Фоменко

В 1966-м году Михаил Фоменко стал футболистом местного сумского Спартака, за который поиграл в течение 4-х лет. Именно тогда нашел свою будущую жену Валентину. С 1970-го по 1972-й годы поиграл за Зарю, а уже зимой 1972-го карьера футболиста пошла на повышение. Фоменко на правах свободного агента одел футболку киевского Динамо.

В течение 6 лет Фоменко, который выступал в защите, провел 242 матча (1 гол и 1 ассист) и получил с коллективом аж 7 трофеев.

Вместе с Динамо он трижды становился чемпионом СССР (1974, 1975, 1977), дважды завоевывал Кубок СССР (1974, 1978), выигрывал Кубок европейских чемпионов (сезон-1974/1975) и Суперкубок УЕФА (сезон-1974/1975).

В 1979-м году Фоменко решил, что пришло время прощаться с карьерой профессионального футболиста, но отходить от футбола отнюдь не планировал.

За свою футбольную карьеру выступал не только на клубном уровне, но и имел за своей спиной 24 матча за сборную СССР.



Умер Михаил Фоменко / Фото УАФ

Первая тренерская работа была сразу в киевском гранде

Не успел Михаил Иванович повесить бутсы на гвоздь, как уже стал ассистентом главного тренера в Динамо Киев. На этой должности Фоменко проработал 4 года. Набравшись опыта специалист не побоялся возглавить должность главного коуча в Десне, но пробыл в клубе лишь год.

В сезоне-1985/1986 Фоменко пережил тренерское дежавю, пробыв год во главе Кривбасса.

В следующем сезоне украинский наставник впервые поехал набираться тренерского опыта за границу, возглавив грузинскую Гурию. Команда под его руководством провела 124 матча за 2 года.

В 1990-м году Фоменко решил попробовать свои силы на уровне сборных. Украинец занял кресло главного тренера национальной дружины из Ирака. Но уже через год вернулся к клубной работе, подписав контракт с ФК Явир (ПФК Сумы).

Чемпионское возвращение Фоменко в Динамо

После почти 10 лет перерыва Михаил Фоменко вернулся в киевское Динамо, но на этот раз уже не в статусе ассистента наставника, а в роли главного тренера. За этот год команда под его руководством провела 42 встречи.

Этот сезон-1993/1994 стал успешным для Фоменко во главе Динамо. Наставник привел киевлян к чемпионству Украины и Кубку страны.

Далее успешный наставник уехал в Ровно, где не очень долго проработал с Вересом – лишь 6 матчей (с 1 июля по 16 августа 1994-го года). В сентябре того же года возглавил экзотическую сборную Гвинеи, а уже летом 2000-го вернулся в Украину, где начал сотрудничество с борисфенским ЦСКА.

После 31-го проведенного матча во главе команды поехал работать в Харьков, где возглавил Металлист. Довольно длительное время карьера Фоменко была связана с Харьковом, он трижды возвращался в харьковский клуб. Во время своей первой каденции в Металлисте провел во главе команды 71 матч.



Футбольный путь Михаила Фоменко / Фото УАФ, Павла Кубанова

С 2000-го по 2001-й годы тренер работал в Киеве, но уже не в Динамо, а ЦСКА. Но уже после 30 поединков снова вернулся в Харьков к Металлисту (47 встреч).

Возглавлял харьковчан до конца октября 2002-го и вернулся к Металлисту 8 мая 2003-го, проведя в команде еще 7 матчей.

В середине лета Фоменко уехал тренировать запорожский Металлург (20 матчей). С 2004-го по 2006-й годы тренерская карьера Михаила Ивановича стала на паузу. Лишь 2 января 2006-го года Фоменко вернулся к любимой работе, стал главным наставником Таврии. Во главе симферопольской команды провел почти наибольшее количество матчей в своей тренерской карьере за один клуб – 96 поединков. Больше только провел во главе грузинской Гурии (124 игры).

После двух сезонов в Крыму уехал работать в Россию – белгородский Салют, с которым подписал долговременный контракт на 5 лет, но уже 31 марта 2011-го покинул российский клуб.

После чего в тренерской карьере Михаила Фоменко настало время поработать во главе родной сборной. 26 декабря 2012-го возглавил национальную команду Украины.



Михаил Фоменко / Фото УАФ, Павла Кубанова

Специалисту удалось вывести сборную Украины в финальную часть Евро-2016, где его подопечные не смогли выйти из группы, проиграв все поединки, не забив ни одного гола:

Украина – Польша 0:1

Украина – Северная Ирландия 0:2

Германия – Украина 2:0

После неудачного чемпионата Европы-2016 Фоменко подал в отставку из сборной Украины. Тренер взял на себя всю ответственность за провал на Евро, где команда не выполнила задачу, поэтому не видел смысла продолжать сотрудничество.

Другие признания Михаила Фоменко

Мастер спорта международного класса;

Заслуженный мастер спорта СССР;

Заслуженный тренер Украины и Грузии;

Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины;

Почетный гражданин города Сумы.

Был награжден орденом "За заслуги" І (2020) , II (2015) и III (2004) степеней.

II (2015) и III (2004) степеней. Получал награду "Именное огнестрельное оружие" (2015-го года), которым награждают за высокие спортивные результаты, весомый вклад в развитие отечественного футбола и повышение международного авторитета Украины.

Потеря дочери, отказ от эвакуации и борьба с онкологией

В марте 2022-го года Анатолий Демьяненко, тогдашний был вице-президентом УАФ, предложил Фоменко помочь с эвакуацией из родного города, который находился и находится под постоянным обстрелом России.

Однако Михаил Иванович отказался от эвакуации.

А вот 30 июня 2023-го года появилась очень плохая новость – Михаил Фоменко борется с раком.

Бывший наставник "сине-желтых" не стал подробно комментировать свою болезнь, а лишь заявил, что проходит лечение. После чего не было известно, как продолжается борьба выдающегося тренера с онкологией.

Напомним, что в 2014-м году Фоменко рассказывал в интервью "В гостях у Дмитрия Гордона", что три года назад умерла его единственная дочь: "Казалось, какой смысл жить? Самое страшное – хоронить своих детей".

Редакция 24 Канала искренние соболезнования семье и близким Михаила Фоменко. Тренер оставил после себя большой вклад в развитие украинского футбола. Вечная память!