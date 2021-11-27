Умер легендарный тренер Герман Зонин, который привел Зарю к историческому успеху

27 ноября 2021 , 10:15
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Источник:

ФК Заря

В Санкт-Петербурге умер бывший тренер луганской Зари Герман Зонин. О причинах смерти не сообщается. Легендарному наставнику было 96 лет.

Зонин в 1972 году привел луганскую Зарю (тогда еще ворошиловградскую) к завоеванию золотых медалей чемпионата Советского Союза. Это был первый случай, когда команда не из столицы союзной республики стала чемпионом СССР по футболу.

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Смотрите видео об историческом успехе Зари

Карьера Зонина

  • Во время карьеры игрок Зонин выступал за Динамо из Ленинграда и Трудовые резервы на позициях защитника и полузащитника.
  • Зонин был заслуженным тренером СССР и Украины.
  • Зонин был последним из тренеров, которые приводили украинские команды к победе в чемпионатах СССР.
  • В то же время Зонин всерьез рассматривался как потенциальный главный тренер, однако в конце концов киевляне остановились на кандидатуре Валерия Лобановского.
Автор: Юрій Семенюк