Умер легендарный тренер Герман Зонин, который привел Зарю к историческому успеху

В Санкт-Петербурге умер бывший тренер луганской Зари Герман Зонин. О причинах смерти не сообщается. Легендарному наставнику было 96 лет.

Зонин в 1972 году привел луганскую Зарю (тогда еще ворошиловградскую) к завоеванию золотых медалей чемпионата Советского Союза. Это был первый случай, когда команда не из столицы союзной республики стала чемпионом СССР по футболу.

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Карьера Зонина