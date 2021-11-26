Смертельная авария

По данным футбольного клуба, Руслан Мостовой погиб в результате ДТП. Трагедия с 47-летним Мостовым произошла в Стрыйском районе Львовской области. Более подробной информации пока нет.

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Руслан Мостовой за свою карьеру выступал за большое количество футбольных клубов – Львов, Прикарпатье, Подолье, Волынь, Закарпатье. Также семь лет провел в России, где выступал за Спартак (Нальчик) и Том.

После футбольной карьеры пошел работать тренером. В 2016 году возглавил Рух. Под его руководством "руховцы" завоевали серебряные награды Второй лиги и повысились в классе. После выхода в Первую лигу специалист продолжал работать с командой до августа 2017-го.

В общей сложности под руководством Руслана Мостового Рух провел 21 матч и одержал 10 побед.

В 2020-2021 годах возглавлял Ивано-Франковское Прикарпатье.