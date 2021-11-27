Зонін у 1972 році привів луганську Зорю (тоді ще ворошиловградську) до завоювання золотих медалей чемпіонату Радянського Союзу. Це був перший випадок, коли команда не зі столиці союзної республіки стала чемпіоном СРСР із футболу.

До слова В аварії загинув колишній тренер Руху та Прикарпаття Руслан Мостовий

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Кар'єра Зоніна