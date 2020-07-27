В Торонто скончался Эдди Шак – хоккеист, который четыре раза выигрывал Кубок Стэнли в составе "Торонто Мейпл Лифс". Ему было 83 года. Причиной смерти стал рак.

О смерти Эдди Шака сообщил его бывший клуб "Торонто Мейпл Лифс". Он умер в Торонто в собственном доме.

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The Maple Leafs are deeply saddened by the passing of Eddie Shack.



A three-time all star and four-time Stanley Cup champion, Eddie entertained Leafs fans on the ice for nine seasons and for decades off of it. He will be greatly missed.



Our thoughts are with his family. pic.twitter.com/vMz0pznuNv — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) July 26, 2020

Что известно об Эдди Шаке

Эдди Шак (Eddie Shack) родился в канадском городе Садбери 11 февраля 1937 года в семье украинских мигрантов. В хоккей он попал в 15 лет, когда начал выступать в "Галф Байлтморс". Для этого он бросил работу помощника мясника. Затем в его карьере был "Провиденс Редс", и в 1958 году он присоединился к "Нью-Йорк Рейнджерс". За три сезона в Нью-Йорке он забросил 16 шайб, поэтому посреди сезона его продали в "Торонто Мейпл Лифс". За эту команду он выступал с 1960 до 1967 года.

Именно в составе "Торонто" Эдди Шак добился наибольших успехов в карьере. С "кленовыми листьями" он четыре раза выигрывал Кубок Стэнли в 1962, 1963, 1964 и 1967 годах. В 1962, 1963 и 1964 годах его вызывали на матч всех звезд НХЛ.

Эдди Шак отличился в финальном матче в 1963 году, в котором "Торонто" победил "Детройт". Он отличился в третьем периоде, выведя свою команду вперед в счете. Сам Шак шутил, что он забил гол спиной, пытаясь уклониться от шайбы, которая летела в него.

Видеообзор пятого матча финальной серии Кубка Стэнли, в котором "Торонто" победил "Детройт"

Его популярность в клубе была настолько большой, что в 1966 году Брайан Макфарлейн ему посвятил песню "Clear the Track, Here Comes Shack". Выполнена The Secrets, песня за две недели попала к вершине поп-чартов Канады и осталась в чарте более двух месяцев.

Впоследствии Эдди Шак в НХЛ выступал за "Бостон Брюинс", "Лос-Анджелес Кингс", "Баффало Сейбрс" и "Питтсбург Пингвинс". В 1973 году он на два сезона вернулся в "Торонто Мейпл Лифс".

Всего в регулярном сезоне НХЛ он провел 1047 матчей, в которых забросил 239 шайб. Он также получил 1437 минут штрафа в этих матчах. В плей-офф он провел 74 игры, забросив 6 шайб и получив 151 минуту штрафа.

После выхода на пенсию Шак открыл свою сеть магазинов пончиков Eddie Shack Donuts. Он немало снимался в рекламе. А также выступал на акциях за развитие школьного образования.