Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли украинского происхождения Эдди Шак
В Торонто скончался Эдди Шак – хоккеист, который четыре раза выигрывал Кубок Стэнли в составе "Торонто Мейпл Лифс". Ему было 83 года. Причиной смерти стал рак.
О смерти Эдди Шака сообщил его бывший клуб "Торонто Мейпл Лифс". Он умер в Торонто в собственном доме.
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Что известно об Эдди Шаке
Эдди Шак (Eddie Shack) родился в канадском городе Садбери 11 февраля 1937 года в семье украинских мигрантов. В хоккей он попал в 15 лет, когда начал выступать в "Галф Байлтморс". Для этого он бросил работу помощника мясника. Затем в его карьере был "Провиденс Редс", и в 1958 году он присоединился к "Нью-Йорк Рейнджерс". За три сезона в Нью-Йорке он забросил 16 шайб, поэтому посреди сезона его продали в "Торонто Мейпл Лифс". За эту команду он выступал с 1960 до 1967 года.
Именно в составе "Торонто" Эдди Шак добился наибольших успехов в карьере. С "кленовыми листьями" он четыре раза выигрывал Кубок Стэнли в 1962, 1963, 1964 и 1967 годах. В 1962, 1963 и 1964 годах его вызывали на матч всех звезд НХЛ.
Эдди Шак отличился в финальном матче в 1963 году, в котором "Торонто" победил "Детройт". Он отличился в третьем периоде, выведя свою команду вперед в счете. Сам Шак шутил, что он забил гол спиной, пытаясь уклониться от шайбы, которая летела в него.
Видеообзор пятого матча финальной серии Кубка Стэнли, в котором "Торонто" победил "Детройт"
Его популярность в клубе была настолько большой, что в 1966 году Брайан Макфарлейн ему посвятил песню "Clear the Track, Here Comes Shack". Выполнена The Secrets, песня за две недели попала к вершине поп-чартов Канады и осталась в чарте более двух месяцев.
Впоследствии Эдди Шак в НХЛ выступал за "Бостон Брюинс", "Лос-Анджелес Кингс", "Баффало Сейбрс" и "Питтсбург Пингвинс". В 1973 году он на два сезона вернулся в "Торонто Мейпл Лифс".
Всего в регулярном сезоне НХЛ он провел 1047 матчей, в которых забросил 239 шайб. Он также получил 1437 минут штрафа в этих матчах. В плей-офф он провел 74 игры, забросив 6 шайб и получив 151 минуту штрафа.
После выхода на пенсию Шак открыл свою сеть магазинов пончиков Eddie Shack Donuts. Он немало снимался в рекламе. А также выступал на акциях за развитие школьного образования.