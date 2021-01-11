На 72-м году из жизни ушел известный бывший игрок Шахтера Александр Васин.

Причина смерти не называется. Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

Смотрите также Фартовый Швед: Мехелен с украинцем выиграл третий матч подряд

Что известно об Александре Васине

Правый крайний нападающий Александр Васин выступал за "горняков" с 1971 по 1976 год провел во всех турнирах 169 матчей и забил 37 голов.

В 1973 году Васин, второй голеадор команды в том розыгрыше чемпионата после Старухина, был включен в список 33 лучших футболистов СССР. В 1975-м в составе "горняков" становился серебряным призером чемпионата Союза, в 1976-м дебютировал вместе с Шахтером в еврокубках. Александр Николаевич-35-й бомбардир клуба за всю историю.

Васин покинул команду из-за конфликта с Владимиром Сальковым, тренером Шахтера. После этого он перешел в Динамо. Однако после двух сезонов он завершил свою карьеру.