На 72-му році з життя пішов відомий колишній гравець Шахтаря Олександр Васін.

Причина смерті не називається. Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Що відомо про Олександра Васіна

Правий крайній нападник Олександр Васін виступав за "гірників" з 1971 по 1976 рік, провів у всіх турнірах 169 матчів і забив 37 голів.

У 1973 році Васін, другий голеадор команди в тому розіграші чемпіонату після Старухіна, був включений в список 33 найкращих футболістів СРСР. У 1975-му в складі "гірників" ставав срібним призером чемпіонату Союзу, в 1976-му дебютував разом з Шахтарем в єврокубках. Олександр Миколайович – 35-й бомбардир клубу за всю історію.

Васін покинув команду через конфлікту з Володимиром Сальковим, тренером Шахтаря. Після цього він перейшов у Динамо. Однак після двох сезонів він завершив свою кар'єру.