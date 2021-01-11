В матче 20 тура Мехелен сенсационно разгромил одного из лидеров чемпионата Бельгии Антверпен со счетом 3:0.

Мехелен – Антверпен 3:0

Голы: Схофс, 59, Хайреманс, 63, 67

Украинский полузащитник Марьян Швед, права на которого принадлежат шотландскому Селтику, оказался вне стартового состава хозяев на этот матч. Однако вышел на замену на 76-й минуте, пишет 24 канал.

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Есть Швед – есть победа

Мехелен выиграл третий матч подряд. Во всех этих встречах играл 23-летний украинец, который до этого пропустил 8 матчей.

В прошлом туре Швед вышел на замену и голом принес победу над Мускороном (2:1).

В этом сезоне украинец всего сыграл 6 матчей.