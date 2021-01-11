Фартовый Швед: Мехелен с украинцем выиграл третий матч подряд
В матче 20 тура Мехелен сенсационно разгромил одного из лидеров чемпионата Бельгии Антверпен со счетом 3:0.
Мехелен – Антверпен 3:0
Голы: Схофс, 59, Хайреманс, 63, 67
Украинский полузащитник Марьян Швед, права на которого принадлежат шотландскому Селтику, оказался вне стартового состава хозяев на этот матч. Однако вышел на замену на 76-й минуте, пишет 24 канал.
Смотрите также Рома спасла боевую ничью в жарком матче с Интером: видео
Есть Швед – есть победа
Мехелен выиграл третий матч подряд. Во всех этих встречах играл 23-летний украинец, который до этого пропустил 8 матчей.
В прошлом туре Швед вышел на замену и голом принес победу над Мускороном (2:1).
В этом сезоне украинец всего сыграл 6 матчей.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter