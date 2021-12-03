Эккель был последним живым футболистом легендарной команды ФРГ

Экс-игрок Кайзерслаутерна умер в возрасте 89 лет. Эккель был последним из футболистов сборной ФРГ, выигравшей турнир в 1954 году. На Мундиале полузащитников отыграл все 6 матчей.

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Умер Хорст Эккель / Фото twitter.com/DFB_Team

В финале чемпионата мира сборная ФРГ обыграла венгров со счетом 3:2. При этом на групповом этапе венгры одолели немцев со счетом 8:3.

Венгрия побеждала немцев на 10-й минуте финальной игры со счетом 2:0. Однако команда ФРГ совершила камбэк, который вошел в историю как "Бернское чудо".

Мы действительно понятия не имели, что мы сделали, и как важно это было для нации, и что ждало нас после возвращения в Германию. Мы поняли это, только когда пересекли границу,
– вспоминал Эккель.

  • Эккель провел за национальную команду 32 матча, но не отметился ни одним результативным действием.
  • Большую часть клубной карьеры он выступал за Кайзерслаутерн, с которым становился чемпионом Германии в 1951 и 1953 годах.
  • В 1967-1968 годах был тренером немецкого клуба Рехлинг.