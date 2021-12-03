Еккель був останнім живим футболістом легендарної команди ФРН

Ексгравець Кайзерслаутерна помер у віці 89 років. Еккель був останнім з футболістів збірної ФРН, яка виграла турнір у 1954 році. На Мундіалі півзахисників відіграв усі 6 матчів.

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Помер Хорст Еккель / Фото twitter.com/DFB_Team

У фіналі чемпіонату світу збірна ФРН обіграла угорців із рахунком 3:2. При цьому на груповому етапі угорці здолали німців з рахунком 8:3.

Угорщина перемагала німців на 10-й хвилині фінальної гри з рахунком 2:0. Однак команда ФРН здійснила камбек, який увійшов в історію як "Бернське диво".

Ми дійсно поняття не мали, що ми зробили, і як важливо це було для нації, і що чекало нас після повернення до Німеччини. Ми зрозуміли це, тільки коли перетнули кордон,

– згадував Еккель.