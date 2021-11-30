13 ноября у Бизу диагностировали коронавирус, позже у него возник сепсис. Парень был в реанимации в тяжелом состоянии. Неравнодушные люди сдавали для него кровь, но болезнь оказалась сильнее.

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Прощание с Бориславом Бизу состоится в среду, 1 декабря, в 11:00, Южное, ул. Шевченко, 4.

Кто такой Борислав Бизу