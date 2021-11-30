13 ноября у Бизу диагностировали коронавирус, позже у него возник сепсис. Парень был в реанимации в тяжелом состоянии. Неравнодушные люди сдавали для него кровь, но болезнь оказалась сильнее.
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Кто такой Борислав Бизу
- На чемпионатах Европы и мира среди молодежи и юниоров Борислав Бизу завоевал 3 золота, 1 серебро, 6 бронзовых наград.
- В 2016 году у Бизу диагностировали системную красную волчанку, поэтому он прекратил выступления на международном уровне и занялся тренерской работой.