Легендарний футболіст київського "Динамо" Володимир Лозинський помер на 66-му році життя. Динамівець не зміг подолати тяжку хворобу, яка турбувала його в останні роки.

Про це в своєму Facebook написав експрезидент ПФЛ Святослав Сирота.

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"Володимир Федорович Лозинський (1955 – 2020). Вічна пам'ять", – підписав Сирота свій пост.

Що відомо про Володимира Лозинського

Лозинський був ключовим захисником "Динамо" в 70-80-х роках. Разом з командою він завоював три титули чемпіона СРСР, два Кубка СРСР. На його рахунку чотири поєдинки за збірну країни.

Після дев'яти років в київському клубі Володимир перейшов в "Металіст", а потім пограв у "Кривбасі" і "Кремені", де і закінчив свою кар'єру.

Лозинський також працював головним тренером "Кременя", київського ЦСКА, полтавської "Ворскли", а в останні роки очолював Національну збірну України серед ветеранів.