У понеділок, 8 березня, на 74-му році життя, не стало одного з найвідоміших львівських та українських фахівців футболу, колишнього півзахисника Карпат Романа Покори.

Роман Покора останніми роками мав проблеми зі здоров'ям. Офіційна причина смерті не називається.

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Хто такий Роман Покора

Покора був важливою фігурою у Карпатах, провівши за львівський клуб 191 матч, екс-півзахисник допоміг "левам" тріумфувати у Кубку СРСР-1969. Легенда Карпат встиг попрацювати тренером в УПЛ, за плечима фахівця робота у Волині (1992-1994) та Олександрії (2001-2003).

Роман Покора також очолював представників Першої ліги, серед яких були Скала, Полісся, Нива В, Миколаїв, Енергетик та Геліос.