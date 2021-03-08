Трагедия у соперника Динамо: 25-летнего футболиста нашли мертвым
Бывший нападающий Вильярреала Франко Акоста в понедельник, 8 марта, был найден мертвым. Футболисту было всего 25 лет.
Источник:elpais.com
Трагическая гибель Франко Акоста
Франко Акоста погиб в результате несчастного случая недалеко от своего родного города Монтевидео, Уругвай. Спортсмен пропал без вести днем при попытке переплыть ручей во время празднования своего 25-летия.
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Акоста попытался переплыть ручей вместе со своим братом. Однако брат отказался от затеи и вернулся на берег, а Франко продолжил заплыв. Не доплыв метров 15 до берега, он позвал на помощь и скрылся под водой.
Утром 8 марта, на третий день поисков, тело Акоста нашли недалеко от того места, где он пропал. Глубина этого участка составляет от трех до четырех метров.
Что известно об Акоста
- Акоста был воспитанником уругвайского Феникса. В 2015 году он перебрался в испанский Вильярреал, однако провел за команду только один матч.
- После этого он успел поиграть за Расинг, а затем вернулся на родину, где поиграл за Бостон Ривер, Плаза Колония и Атлетико Атенас.
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