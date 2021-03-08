Бывший нападающий Вильярреала Франко Акоста в понедельник, 8 марта, был найден мертвым. Футболисту было всего 25 лет.

Трагическая гибель Франко Акоста

Франко Акоста погиб в результате несчастного случая недалеко от своего родного города Монтевидео, Уругвай. Спортсмен пропал без вести днем ​​при попытке переплыть ручей во время празднования своего 25-летия.

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Акоста попытался переплыть ручей вместе со своим братом. Однако брат отказался от затеи и вернулся на берег, а Франко продолжил заплыв. Не доплыв метров 15 до берега, он позвал на помощь и скрылся под водой.

Утром 8 марта, на третий день поисков, тело Акоста нашли недалеко от того места, где он пропал. Глубина этого участка составляет от трех до четырех метров.

Что известно об Акоста

Акоста был воспитанником уругвайского Феникса. В 2015 году он перебрался в испанский Вильярреал, однако провел за команду только один матч.

После этого он успел поиграть за Расинг, а затем вернулся на родину, где поиграл за Бостон Ривер, Плаза Колония и Атлетико Атенас.

К слову. Вильярреал является соперником киевского Динамо в 1/8 финала Лиги Европы.