Победа ценой в жизнь: боксер Эгано умер после яркой победы на шоу легендарного Пакьяо
Источник:BoxingScene
Боксерский турнир легендарного Мэнни Пакьяо под названием "Blow by Blow" закончился летально. Филиппинский боксер Кеннет Эгано скончался в больнице после победы над непобедимым до этого момента соперником.
6 мая состоялся вечер бокса, организованный Мэнни Пакьяо. В 8-раундовом поединке Кеннет Эгано из Филиппин встретился против непобедимого соперника Джейсона Факуларина.
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Боксерское шоу закончилось смертью
Боксеры провели весь поединок, а судьбу победителя определяли судьи. Однако победитель так и не услышал судейских записок. Эгасо потерял сознание еще до их объявления. После чего медики срочно доставили Кеннета в больницу. По приезду в госпиталь состояние здоровья боксера не улучшилось. Тот впал в кому из-за кровоизлияния в мозгу.
Все затраты на лечение Эгано взял на себя Пакьяо, на шоу которого и произошел летальный случай.
Эгасо находился в больнице: смотрите видео
Но врачам, к сожалению, не удалось спасти жизнь 22-летнего боксера из Филиппин.
10 мая Кеннет Эгано скончался. Боксер нанес сопернику первое поражение в его карьере, но такая победа стоила ему самой ценной жизни.
Нет ничего дороже человеческой жизни. Бокс – очень опасный вид спорта. Боксеры заслуживают только уважения, поскольку они рискуют своей жизнью. Вы занимаетесь другими видами спорта, но не занимаетесь боксом,
– подчеркнул Пакьяо.
К сожалению, это была последняя победа для 22-летнего боксера из Филиппин.