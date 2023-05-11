6 травня відбувся вечір боксу, який організував Менні Пак'яо. У 8-раундовому поєдинку Кеннет Егано із Філіппін зустрівся проти непереможного суперника Джейсона Факуларина.

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Боксерське шоу закінчилось смертю

Боксери провели увесь двобій, а долю переможця визначали судді. Однак переможець так і не почув суддівські записки. Егасо знепритомнів ще до їх оголошення. Після чого медики терміново доставили Кеннета у лікарню. По приїзду у госпіталь стан здоров'я боксера не покращився. Той впав у кому через крововилив у мозку.

Усі витрати за лікування Егано взяв на себе Пак'яо, на шоу якого і стався летальний випадок.

Егасо перебував у лікарні: дивіться відео

Але лікарям, на жаль, не вдалось врятувати життя 22-річного боксера з Філіппін.

10 травня Кеннет Егано помер. Боксер завдав супернику першої поразки у його кар'єрі, але така перемога коштувала йому найціннішого – життя.

Немає нічого дорожчого за людське життя. Бокс – дуже небезпечний вид спорту. Боксери заслуговують лише на повагу, оскільки вони ризикують своїм життям. Ви займаєтеся іншими видами спорту, але не займаєтеся боксом,

– наголосив Пак'яо.

На жаль, це була остання перемога для 22-річного боксера із Філіппін.