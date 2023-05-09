9 мая чемпионка Европы в командном первенстве по спортивной гимнастике сообщила ужасное известие об отце, погибшем на войне против России. Анастасия Бачинская до сих пор не может поверить в то, что больше нет одного из самых ее родных людей.

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Утрата в семье гимнастки

Спортивная гимнастка написала, что отец был для нее лучшим примером. Теперь мужчина попал в лучший мир, где нет войны и мирный. Однако о его героическом поступке и мужестве украинцы будут помнить навсегда.

Война унесла и моего отца Юрия. Просто невозможно в это поверить. Это был лучший папа, друг, пример для меня. Я очень скучаю и люблю своего папу. Знаю, ты попал в самый лучший мир. Вечная память! Герой во веки веков!,

– подписала фотографию дочь.



Погиб отец гимнастки Бачинской / Скриншот из инстаграмма Анастасии

Что известно об Анастасии Бачинской