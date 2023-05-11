6 мая состоялся вечер бокса, организованный Мэнни Пакьяо. В 8-раундовом поединке Кеннет Эгано из Филиппин встретился против непобедимого соперника Джейсона Факуларина.

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Боксерское шоу закончилось смертью

Боксеры провели весь поединок, а судьбу победителя определяли судьи. Однако победитель так и не услышал судейских записок. Эгасо потерял сознание еще до их объявления. После чего медики срочно доставили Кеннета в больницу. По приезду в госпиталь состояние здоровья боксера не улучшилось. Тот впал в кому из-за кровоизлияния в мозгу.

Все затраты на лечение Эгано взял на себя Пакьяо, на шоу которого и произошел летальный случай.

Эгасо находился в больнице: смотрите видео

Но врачам, к сожалению, не удалось спасти жизнь 22-летнего боксера из Филиппин.

10 мая Кеннет Эгано скончался. Боксер нанес сопернику первое поражение в его карьере, но такая победа стоила ему самой ценной жизни.

Нет ничего дороже человеческой жизни. Бокс – очень опасный вид спорта. Боксеры заслуживают только уважения, поскольку они рискуют своей жизнью. Вы занимаетесь другими видами спорта, но не занимаетесь боксом,

– подчеркнул Пакьяо.

К сожалению, это была последняя победа для 22-летнего боксера из Филиппин.