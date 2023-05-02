29 квітня в нідерландському госпісі помер колишній український футболіст Юрій Петров. Уродженець Кривого Рогу мав надзвичайний талант, але через пристрасть до алкоголю згубив свою кар'єру.

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Левченко: Душа Петрова знайшла спокій

На смерть Петрова відреагував ексгравець збірної України Євген Левченко. Обидва футболісти були помітними особистостями в чемпіонаті Нідерландів.

"Помер Юра Петров. 48 років. Він приїхав на 1-2 роки раніше до Нідерландів ніж я. Він був талановитим футболістом. Памʼятаю багато веселих і не дуже ситуацій. Ми не були друзями, але іноді зустрічалися і грали в снукер, чи американку. Він пив, пив багато, без зупинки, зранку, вдень, ввечері… він був нещасний і багато людей навколо нього теж страждали.

Я дуже сподіваюсь, що його душа знайшла спокій", – написав Левченко.

Що відомо про кар'єру Петрова