Мечтал, чтобы Донбасс стал частью России

Бывший страж ворот донецкого клуба скончался в возрасте 74 лет. С начала боев на Донбассе, которые начались в 2014 году, Юрий Дегтерев был участником футбольных мероприятий на территории так называемой ДНР. Он променял Украину ради оккупанта, сообщает 24 канал со ссылкой на донецкие паблики.

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Дошло даже до того, что эксголкипер "горняков" входил в футбольный союз непризнанной террористической республики.

Глава группировки так называемой "ДНР" Денис Пушилин в своем телеграмм-канале отреагировал на смерть известного в прошлом вратаря Шахтера.

"Он мечтал, чтобы Донбасс признали, чтобы мы стали частью России, и наш футбол возродился", - написал Пушилин.

Что известно о предателе Украины

  • Всю свою футбольную карьеру отдал Шахтеру, за который выступал с 1968 по 1984 годы.
  • Выступал за молодежную и главную сборную СССР. В общей сложности провел за эти две команды 23 матча.
  • В 1977 году был лучшим вратарем сезона.
  • Дегтерев получал в составе дончан серебряные и бронзовые награды чемпионата СССР, Кубок страны-1980 и дважды становился победителем юниорского Евро U-18.
  • У бывшего футболиста более 300 поединков за Шахтер