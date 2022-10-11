Мечтал, чтобы Донбасс стал частью России
Бывший страж ворот донецкого клуба скончался в возрасте 74 лет. С начала боев на Донбассе, которые начались в 2014 году, Юрий Дегтерев был участником футбольных мероприятий на территории так называемой ДНР. Он променял Украину ради оккупанта, сообщает 24 канал со ссылкой на донецкие паблики.
Читайте также В боях за Украину погиб фанат Динамо Максим Яловцов
Дошло даже до того, что эксголкипер "горняков" входил в футбольный союз непризнанной террористической республики.
Глава группировки так называемой "ДНР" Денис Пушилин в своем телеграмм-канале отреагировал на смерть известного в прошлом вратаря Шахтера.
"Он мечтал, чтобы Донбасс признали, чтобы мы стали частью России, и наш футбол возродился", - написал Пушилин.
Что известно о предателе Украины
- Всю свою футбольную карьеру отдал Шахтеру, за который выступал с 1968 по 1984 годы.
- Выступал за молодежную и главную сборную СССР. В общей сложности провел за эти две команды 23 матча.
- В 1977 году был лучшим вратарем сезона.
- Дегтерев получал в составе дончан серебряные и бронзовые награды чемпионата СССР, Кубок страны-1980 и дважды становился победителем юниорского Евро U-18.
- У бывшего футболиста более 300 поединков за Шахтер