Мечтал, чтобы Донбасс стал частью России

Бывший страж ворот донецкого клуба скончался в возрасте 74 лет. С начала боев на Донбассе, которые начались в 2014 году, Юрий Дегтерев был участником футбольных мероприятий на территории так называемой ДНР. Он променял Украину ради оккупанта, сообщает 24 канал со ссылкой на донецкие паблики.

Читайте также В боях за Украину погиб фанат Динамо Максим Яловцов

Дошло даже до того, что эксголкипер "горняков" входил в футбольный союз непризнанной террористической республики.

Глава группировки так называемой "ДНР" Денис Пушилин в своем телеграмм-канале отреагировал на смерть известного в прошлом вратаря Шахтера.

"Он мечтал, чтобы Донбасс признали, чтобы мы стали частью России, и наш футбол возродился", - написал Пушилин.

Что известно о предателе Украины