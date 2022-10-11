Мріяв, щоб Донбас став частиною Росії
Колишній страж воріт донецького клубу помер у віці 74 років. З початку боїв на Донбасі, які розпочались у 2014 році, Юрій Дегтерьов був учасником футбольних заходів на території так званої ДНР. Він проміняв України заради окупанта, повідомляє 24 канал з посиланням на донецькі пабліки.
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Дійшло навіть до того, що ексголкіпер "гірників" входив до футбольного союзу невизнаної терористичної республіки.
Глава угрупування так званого "ДНР" Денис Пушилін у своєму телеграм-каналі відреагував на смерть відомого у минулому воротаря Шахтаря.
"Він мріяв, щоб Донбас визнали, щоб ми стали частиною Росії і наш футбол відродився", – написав Пушилін.
Що відомо про зрадника України
- Усю свою футбольну кар'єру віддав Шахтарю, за який виступав з 1968-го по 1984-ті роки.
- Виступав за молодіжну та головну збірну СРСР. Загалом провів за ці дві команди 23 матчі.
- У 1977 році був найкращим воротарем сезону.
- Дегтерьов здобував у складі донеччан срібні та бронзові нагороди чемпіонату СРСР, Кубок країни-1980 і двічі ставав переможцем юніорського Євро U-18.
- У колишнього футболіста понад 300 поєдинків за Шахтар