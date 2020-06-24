Колишній тренер львівських "Карпат" Юрій Дячук-Ставицький протягом п'яти років боровся із страшною хворобою, яка виявилась сильнішою за наставника. У 2017 році через захворювання 73-річний фахівець повністю покинув діяльність у футболі.

Сумну звістку сповістив прессекретар львівських "Карпат" Юрій Назаркевич у Facebook.

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Легенда футболу

Сьогодні, 24 червня, о другій годині ночі на 73-му році життя помер Юрій Дячук-Ставицький. Останнім часом заслужений тренер України боровся з важким захворюванням. Понад п’ять років Юрій Дячук-Ставицький боровся із онкологічним захворюванням.

Під керівництвом Дячука-Ставицького "Карпати" стали першим півфіналістом Кубка України, який не грав в елітному дивізіоні, це було у сезоні 2005/06.

Також він разом із "зелено-білими" повернулися у найвищий дивізіон. Крім того, Дячук-Ставицький працював спортивним та генеральним директором "левів", а також входив у тренерський штаб Мирона Маркевича – зокрема, у бронзовому сезоні 1997/98.

Протягом своєї тренерської кар'єри Юрій Михайлович також встиг попрацювати у "Волині" та "Газовику". Тривалий час відповідав за розвиток дитячого футболу в Карпатах. У 2017 році покинув львівський клуб через поганий стан здоров'я.