Горст-Дітер Геттгес помер ще 22 червня 2023 року у віці 79 років. Однак про його смерть широка публіка дізналася значно пізніше. Лише 3 липня про це сповістив футбольний клуб Бремен, за який майже всю кар'єру провів гравець, а також Німецький футбольний союз.

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Причиною цього може бути те, що останні роки свого життя Геттгес доживав у будинку для пристарілих. Туди його помістили після того, як у 2019 році в нього діагностували деменцію.

Деменція – що це? Порушення короткострокової та довгострокової пам'яті. Найчастіше недуга вражає людей віком від 65 років. Основні наслідки деменції – зниження інтелекту, діяльності, пам'яті, уваги, розуміння зв'язків між предметами та явищами. Причини – різні хвороби та травми, які викликають пошкодження мозку. Наприклад, Альцгеймер чи інсульт. Але в XXI столітті виявилося, що до деменції навіть у віці до 65 може призвести використання ґаджетів. Дослідження причини смерті понад 7,5 тисячі колишніх професійних футболістів з Шотландії показало, що ризик померти від хвороб Альцгеймера, Паркінсона чи інших захворювань з деменцією у професійних футболістів втричі вищий, ніж у пересічних людей

При цьому Горст-Дітер Геттгес мав доволі знакову кар'єру футболіста. Вже у 17 років він став гравцем клубу з рідного міста – Боруссії з Менхенгладбаха. Але затримався там на рік. На той час "жеребці" виступали в другому дивізіоні, тож тренер порадив перейти йому в інший клуб для подальшого розвитку кар'єри.

У 1964 році Геттгес став гравцем бременського Вердера. І вже в перший сезон в новому клубі став чемпіоном Німеччини. І саме за цю команду він виступав до кінця кар'єри. Геттгес відмовився переходити в інші команди, навіть коли йому пропонували більшу зарплату. І пообіцяв, що Вердер не вилетить з Бундесліги, допоки він виступає за "музикантів". Так і сталося – у 1978 році Геттгес оголосив про закінчення кар'єри, і лише в 1980 році Вердер таки вилетів з Бундесліги.

Загалом він провів 420 матчів за клуб, забивши 55 голів. У команді він отримав прізвисько "Eisenfuß" (залізна нога) за свою непоступливість у боротьбі.

Вже у 1965 році Геттгес дебютував за збірну ФРН. А наступного року поїхав з командою на чемпіонат світу в Англії, де став срібним призером. В 1970 році на чемпіонаті світу в Мексиці Геттгес у складі ФРН став бронзовим призером. А вже в 1974 році, коли ФРН приймала чемпіонат світу, захисник нарешті став чемпіоном. Таким чином він зібрав увесь комплект нагород чемпіонатів світу.

До цього варто додати, що в 1972 році Геттгес також став чемпіоном Європи у складі ФРН. Загалом за збірну Німеччини він виступав протягом 10 років – зіграв 66 матчів та забив 1 гол.

Після закінчення професійної кар'єри захисник ще виступав деякий час за аматорські клуби. Також працював у молодіжній структурі Вердера