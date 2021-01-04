Футболист испанского клуба Герника Айтор Гандиага погиб в ДТП. Воспитанник Атлетика Бильбао погиб в воскресенье, 3-го января, в 23-летнем возрасте.

О гибели Айтора Гандиаги в ДТП сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на пресс-службу баскского клуба.

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Как погиб Гандиага

По информации Mundo Deportivo, авария произошла 3-го января в муниципалитете Маркина-Шемейн.

Автомобиль Peugeot, за рулем которого был футболист, столкнулся с автобусом Scania. Полузащитник погиб на месте, его тело из автомобиля пришлось извлекать спасателям.

Место ДТП / Фото diariovasco.com

Также пострадали водитель и один из пассажиров автобуса – им оказали помощь на месте. Причины аварии пока неизвестны.

Что известно о Гандиаге?

Атлетик отправил его в Гернику, что выступает в третьем дивизионе Испании, для получения игровой практики. За свою непродолжительную карьеру футболист сыграл 29 матчей и забил 1 гол.

Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили игроки Атлетика Икер Муньяин и Ибай Гомес.