Воспитанник Атлетика Бильбао Айтор Гандиага погиб в ДТП
Футболист испанского клуба Герника Айтор Гандиага погиб в ДТП. Воспитанник Атлетика Бильбао погиб в воскресенье, 3-го января, в 23-летнем возрасте.
О гибели Айтора Гандиаги в ДТП сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на пресс-службу баскского клуба.
Стоит внимания От авиакатастрофы Брайанта до смерти легенды Марадоны: главные потери спорта 2020 года
Как погиб Гандиага
По информации Mundo Deportivo, авария произошла 3-го января в муниципалитете Маркина-Шемейн.
Автомобиль Peugeot, за рулем которого был футболист, столкнулся с автобусом Scania. Полузащитник погиб на месте, его тело из автомобиля пришлось извлекать спасателям.
Место ДТП / Фото diariovasco.com
Также пострадали водитель и один из пассажиров автобуса – им оказали помощь на месте. Причины аварии пока неизвестны.
Что известно о Гандиаге?
Атлетик отправил его в Гернику, что выступает в третьем дивизионе Испании, для получения игровой практики. За свою непродолжительную карьеру футболист сыграл 29 матчей и забил 1 гол.
Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили игроки Атлетика Икер Муньяин и Ибай Гомес.
Поделиться новостью