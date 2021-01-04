Футболіст іспанського клубу Герніка Айтор Гандіага загинув у ДТП. Вихованець Атлетіка Більбао помер у неділю, 3-го січня, у 23-річному віці.

Про загибель Айтора Гандіаги у ДТП повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на пресслужбу баскського клубу.

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Як загинув Гандіага

За інформацією Mundo Deportivo, аварія сталася 3-го січня у муніципалітеті Маркіна-Шемейн.

Автомобіль Peugeot, за кермом якого був футболіст, зіткнувся з автобусом Scania. Півзахисник загинув на місці, його тіло з автомобіля довелося витягувати рятувальникам.



Місце ДТП / Фото diariovasco.com

Також постраждали водій і один з пасажирів автобуса – їм надали допомогу на місці. Причини аварії поки невідомі.

Що відомо про Гандіагу? Атлетік відправив його у Герніку, що виступає у третьому дивізіоні Іспанії, для отримання ігрової практики. За свою нетривалу кар'єру футболіст зіграв 29 матчів і забив 1 гол.

Свої співчуття у зв'язку з трагедією вже висловили гравці Атлетіка Ікер Муньяїн та Ібай Гомес.