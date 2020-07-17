На 81-м году жизни умер бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Алекс Доусон. В составе МЮ он дважды становился чемпионом Англии, и был одним из тех, кого называли "детьми Басби".

О смерти своего бывшего футболиста сообщает "Манчестер Юнайтед".

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Что известно об Алексе Доусоне

Алекс Доусон был воспитанником "Манчестер Юнайтед". За главную команду он дебютировал в 17-летнем возрасте. В первом же матче он забил гол в ворота "Бернли", а команда победила 2:0.

Доусон работал под руководством тренера Мэтта Басби. Игроков МЮ в то время называли "детьми Басби", ведь средний возраст команды составлял 21 – 22 года, и большинство игроков были именно воспитанниками клуба.

Доусон был одним из тех игроков, которые вышли в первом матче "Манчестер Юнайтед" после мюнхенской авиакатастрофы, которая произошла 6 февраля 1958 года. Тогда погибли 8 игроков МЮ. Он забил в ворота "Шеффилда" один из трех голов в этом матче.

Всего за "МанЮнайтед" Доусон сыграл 93 матча, забив 54 гола. 20 голов во всех турнирах за команду он забил в сезоне 1960/61. С командой он дважды становился чемпионом Англии.

Дальше в его карьере были "Престон" (197 матчей, 114 голов). Туда он перешел за 18 тысяч фунтов в 1961 году. И выступал до 1967 года. Болельщики прозвали его "Черный принц Дипдейл" (The Black Prince of Deepdale)

Также он выступал за "Бери" (50 матчей, 21 гол), "Брайтон" (57 матчей, 26 голов), "Брентфорд" (10 матчей, 6 голов) и "Корби".