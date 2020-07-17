На 81-у році життя помер колишній футболіст "Манчестер Юнайтед" Алекс Доусон. У складі МЮ він двічі ставав чемпіоном Англії, і був одним з тих, кого називали "малюками Басбі".

Про смерть свого колишнього футболіста повідомляє "Манчестер Юнайтед".

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Що відомо про Алекса Доусона

Алекс Доусон був вихованцем "Манчестер Юнайтед". За головну команду він дебютував у 17-літньому віці. В першому ж матчі він забив гол у ворота "Бернлі", а команда перемогла 2:0.

Доусон працював під керівництвом тренера Метта Басбі. Гравців МЮ в той час називали "малюками Басбі", адже середній вік команди складав 21 – 22 роки, і більшість гравців були саме вихованцями клубу.

Доусон був одним із тих гравців, які вийшли у першому матчі "Манчестер Юнайтед" після мюнхенської авіакатастрофи, яка відбулася 6 лютого 1958 року. Тоді загинуло 8 гравців МЮ. Він забив у ворота "Шеффілда" один з трьох голів в цьому матчі.

Загалом за "МанЮнайтед" Доусон зіграв 93 матчі, забивши 54 голів. 20 голів у всіх турнірах за команду він забив у сезоні 1960/61. З командою він двічі ставав чемпіоном Англії.

Далі в його кар'єрі були "Престон" (197 матчів, 114 голів). Туди він перейшов за 18 тисяч фунтів у 1961 році. І виступав до 1967 року. Вболівальники прозвали його "Чорний принц Діпдейла" (The Black Prince of Deepdale)

Також він виступав за "Бері" (50 матчів, 21 гол), "Брайтон" (57 матчів, 26 голів), "Брентфорд" (10 матчів, 6 голів) та "Корбі".