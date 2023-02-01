Старейший участник Олимпиалы-1948 Феликс Сьенра скончался еще 30 января. Печальную весть о смерти сообщила дочь бывшего спортсмена.
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Магдалена Сьенра: Он просто мирно заснул в понедельник
По ее словам, отец умер во сне в ночь с 29-го на 30 января. Магдалена трогательно рассказала о его смерти, вспомнив его карьеру в парусном спорте.
Он просто мирно уснул в понедельник. Он снял капитанскую повязку и покинул корабль,
– сказала дочь Феликса.
До 30 января Феликс Сьенра удерживал звание старейшего участника Олимпийских игр-1948, где занял 6-е место.
Ранее бывший моряк раскрывал свои секреты долголетия. Сьенра уверял, что тщательно следит за своим рационом, не ест мясо, много пьет воды, хорошо спит и не видит ни дня без нескольких затраченных часов за книгой или журналом.
До него старейшим участником Игр был стрелок из США Уолш Утер, умерший в апреле 2014 года. К моменту остановки сердца бывшему рекордсмену было 106 лет.