Найстаріший учасник Олімпіали-1948 Фелікс Сьєнра помер ще 30 січня. Сумну звістку про смерть повідомила дочка колишнього спортсмена.

Читайте також "Спорт внє палітікі": ЗСУ "задвохсотили" генсека Федерації карате Росії Увицького

Магдалена Сьєнра: Він просто мирно заснув у понеділок

За її словами, батько помер у сні в ніч з 29-го на 30-те січня. Магдалена зворушливо розповіла про його смерть, пригадавши його кар'єру у вітрильному спорті.

Він просто мирно заснув у понеділок. Він зняв капітанську пов'язку і залишив корабель,

– сказала донька Фелікса.

До 30 січня Фелікс Сьєнра утримував звання найстарішого учасника Олімпійських ігор-1948, де посів 6-те місце.

Раніше колишній моряк розкривав свої секрети довголіття. Сьєнра запевняв, що ретельно стежить за своїм раціоном, не їсть м'яса, багато п'є води, добре спить та не бачить ні дня без декількох витрачених годин за книгою чи журналом.

До нього найстарішим учасником Ігор був стрілець із США Волтер Уолш, який помер у квітні 2014 року. На момент зупинки серця колишньому рекордсмену було 106 років.

Цікаво! Після його смерті це звання перейшло до колишнього 101-річного вершника Віллі Бюзінга з Німеччини, який виступав на Олімпіаді у 1952 році у Фінляндії. Німець на цих Іграх здобув дві нагороди.