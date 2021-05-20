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Что известно о карьере Ференчака

Начинал свою карьеру Ференчак в Титане с Арманяска, затем был Химик, откуда он сам родом. В 2007 году его заметила Таврия и предложила контракт. В УПЛ за клуб из Симферополя он провел 6 игр.

Вместе с Севастополем дважды выигрывал Первую лигу. За Зарю в элите украинского футбола забил 2 гола в 22 поединках. Также играл в Беларуси за Белшишу.

После аннексии Крыма выступал за Севастополь с 2015-го по 2019 год. После завершения карьеры был детским тренером в этом клубе.