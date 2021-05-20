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Що відомо про кар'єру Ференчака

Починав свою кар'єру Ференчак в Титані з Арманяска, потім був Хімік, звідки він сам родом. У 2007 році його помітила Таврія і запропонувала контракт. В УПЛ за клуб з Сімферополя він провів 6 ігор.

Разом з Севастополем двічі вигравав Першу лігу. За Зорю в еліті українського футболу забив 2 голи в 22 поєдинках. Також грав у Білорусі за Белшішу.

Після анексії Криму виступав за Севастополь з 2015-го по 2019 рік. Після завершення кар'єри був дитячим тренером в цьому клубі.