Умер Джимми Гривз – лучший бомбардир чемпионата Англии и чемпион мира
19 сентября 2021 , 21:12Читати новину українською
Источник:сайт Тоттенхэма
На 82-м году жизни умер лучший бомбардир в истории чемпионата Англии Джимми Гривз. В 1966 году со сборной Англии он стал чемпионом мира.
Джимми Гривз умер утром в воскресенье, 19 сентября. Причину смерти не называют. Ему был 81 год.
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Гривзу принадлежит рекорд чемпионатов Англии по количеству голов – 357. Он шесть раз становился лучшим нападающим сезона.
Что известно о Джимми Гривзе
- Джимми Гривз родился 20 февраля 1940 года. Профессиональную карьеру начал в команде Челси в 17 лет. За четыре сезона он забил 124 гола в 157 матчах. В сезоне 1960/1961 он забил за Челси 41 гол в чемпионате Англии, что является лучшим показателем для "аристократов".
- В апреле 1961 года его продали в Милан за 89 тысяч фунтов. Однако стать основным игроком там ему не удалось. Хотя за 14 матчей он забил 9 голов.
- Поэтому в декабре того же года он вернулся в Англию. Его контракт выкупил Тоттенхэм. При этом Гривз настоял, чтобы сумма трансфера не была шестизначной, поэтому "шпоры" за него заплатили 99 999 фунтов стерлингов. Такое решение он объяснил тем, что на него психологически бы давила эта сумма перехода.
- За Тоттенхэм он отыграл 9 сезонов, показав феноменальную результативность – 220 голов в 321 матче. С командой он дважды выигрывал Кубок Англии и Суперкубок Англии. Помог команде выиграть Кубок Кубков УЕФА (именно Тоттенхэм стал первым английским клубом, выигравшим еврокубок). А вот стать чемпионом Англии он не сумел – лишь второе место в сезоне 1962/63. При том что Гривз перешел в команду после того, как она оформила "золотой дубль" – выиграла чемпионат Англии и Кубок страны.
- В марте 1970 года Гривз перешел в Вест Хэм. Но там у него начались проблемы с алкоголем. Поэтому он сыграл в 40 матчах, забив 13 голов.
- С 1959 по 1967 годы Гривз вызывался в сборную Англии. За 57 игр он забил 44 гола. При этом нападающий шесть раз оформлял хет-трики. И именно с этой сборной он вышел на победный для Англии Чемпионат мира 1966 года. Он сыграл в первых трех матчах, но в игре против Франции получил травму (Жозеф Боннель пробил ему голень шипами, пришлось наложить 14 швов). Поэтому до финала он больше на поле не выходил. А в финале Англия победила Западную Германию. По тогдашним правилам, медали победителя получали лишь 11 футболистов на поле. Но в 2009 году он таки получил медаль после кампании по обращению в ФИФА. В 2014 году ее продали за 44 тысячи долларов.
- После Вест Хэма Гривз долгое время нигде не играл. Причиной было злоупотребление алкоголем.
- Лишь через 5 лет, в 1975 году, ему удалось вернуться к игре. Однако он выступал в низших лигах.
- В 2015 году Гривз перенес инсульт, после чего был прикован к инвалидной коляске.
- У него осталась жена Ирен, четверо детей и десять внуков и правнуков.