Аке вышел в стартовом составе Манчестер Сити на матч против немецкого РБ Лейпциг. И именно он забил первый гол в этом матче, который закончился со счетом 6:3.

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Уже на следующий день Аке сообщил о смерти своего отца. По его словам, он тяжело болел, а лечение было невозможным.

Умер же отец футболиста через несколько минут после того, как тот забил гол.

"Возможно, так и было назначено, потому что смотреть, как я играю, всегда делало его гордым и счастливым. Я знаю, что ты всегда со мной, ты всегда будешь в моем сердце, и это было для тебя, папа", – написал Аке.