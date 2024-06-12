О смерти Джерри Уэста сообщила пресс-служба Лос-Анджелес Лейкерс. Бывшему баскетболисту и тренеру было 86 лет.

Читайте также Нарушил обязательства: французский баскетболист не поедет на Олимпиаду из-за выступлений в России

Легенда баскетбола и символ НБА

Джерри Уэст родился 28 мая 1938 года в городе Челиан, штата Западная Вирджиния в США. С детства парень увлекся баскетболом. Он быстро стал одним из лучших игроков школ Западной Вирджинии.

В 1960 году Уэст попал в НБА. Всю игровую карьеру он провел в составе Лос-Анджелес Лейкерс. Джерри выиграл с "озерниками" чемпионство НБА в 1972 году.

Он десять раз попадал в первую сборную всех звезд НБА, 14 раз принимал участие в Матче всех звезд. Уэст стал третьим игроком в истории лиги, который набрал 25 тысяч очков.

На Олимпийских играх 1960 года в Риме был капитаном сборной США, которая завоевала золотые медали. В 1980 году Уэста включили в баскетбольный Зал славы, а в 1996 году был назван одним из 50 величайших игроков в истории НБА.

После завершения игровой карьеры стал тренером Лос-Анджелес Лейкерс, а впоследствии генменеджером клуба. При его каденции в команду пришли Мэджик Джонсон, Джеймс Уорти, Кобе Брайант и Шакил О'Нил. Вместе с Лейкерс Вест 6 раз победил в НБА. Дважды признавался менеджером года.

Логотип НБА / фото DraftKings

Джерри Уэст / Фото DraftKings

В конце 1969 года была представлена эмблема НБА. На ней изображен силуэт игрока, который ведет мяч. Для создания логотипа художник выбрал силуэт Джерри Уэста.