Накануне Евробаскета-2022 баскетболисты сборной Франции подписали обязательство не иметь никаких дел с клубами из России и Беларуси. В случае нарушений они теряли место в рядах сборной.

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Из-за любви к России пропустит Олимпиаду в Париже

Однако разыгрывающий сборной Франции Тома Эртель решил не придерживаться обязательств. В сентябре 2022 года он подписал контракт с российским Зенитом. Из-за этого он автоматически оказался вне сборной.

Осенью 2023 года во Франции предположили, что могут вернуть баскетболиста. Для этого он должен был прекратить выступления за российскую команду.

Все намерения федерации перечеркнул сам 35-летний разыгрывающий. Во время одного из интервью он заявил, что соглашение было подделкой и он по собственному усмотрению подписал контракт с Зенитом.

Отметим, что из-за такой позиции баскетболиста раскритиковали в социальных сетях. Однако очевидно, что для него важнее российские деньги, чем репутация и спортивные достижения.

Что известно о Эртеле