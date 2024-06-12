Про смерть Джеррі Веста повідомила пресслужба Лос-Анджелес Лейкерс. Колишньому баскетболісту та тренеру було 86 років.

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Легенда баскетболу та символ НБА

Джеррі Вест народився 28 травня 1938 року в місті Челіан, штату Західна Вірджинія в США. З дитинства хлопець захопився баскетболом. Він швидко став одним з найкращих гравців шкіл Західної Вірджинії.

У 1960 році Вест потрапив до НБА. Всю ігрову кар'єру він провів у складі Лос-Анджелес Лейкерс. Джеррі виграв з "озерниками" чемпіонство НБА у 1972 році.

Він десять разів потрапляв до першої збірної усіх зірок НБА, 14 разів брав участь у Матчі всіх зірок. Вест став третім гравцем в історії ліги, який набрав 25 тисяч очок.

На Олімпійських іграх 1960 року в Римі був капітаном збірної США, яка здобула золоті медалі. У 1980 році Веста включили в баскетбольну Залу слави, а у 1996 році був названий одним з 50 найвидатніших гравців в історії НБА.

Після завершення ігрової кар'єри став тренером Лос-Анджелес Лейкерс, а згодом генменеджером клуба. За його каденції в команду прийшли Меджік Джонсон, Джеймс Ворті, Кобе Браянт та Шакіл О'Ніл. Разом з Лейкерс Вест 6 разів переміг у НБА. Двічі визнавався менеджером року.

Логотип НБА / фото DraftKings

Джеррі Вест / фото DraftKings

Наприкінці 1969 року була представлена емблема НБА. На ній зображено силует гравця, який веде м'яч. Для створення логотипа художник обрав силует Джеррі Веста.