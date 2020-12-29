В возрасте 21 года умер российский сумоист Джамбулат Хатохов. В 2003 году его включили в Книгу рекордов Гинесса.

Информацию о смерти Джамбулата Хатохова подтвердил президент федерации сумо и масс-рестлинга Кабардино-Балкарии Бетал Губжев.

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Причины смерти он не указал. Однако по сообщению российских СМИ, у парня были проблемы с почками.

Что известно о Джамбулате Хатохове

Джамбулат Хатохов родился 24 сентября 1999 года в городе Терек. Он с детства был довольно большим. Когда ему исполнился один год, его вес составлял 17 килограммов. А в два года – уже 34 килограмма.

В 2003 году в возрасте 3,5 года Джамбулат Хатохов был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой и самый сильный мальчик в мире для своего возраста. Тогда его вес составлял 48 килограммов, а размер ноги – 32.

В четырехлетнем возрасте он запросто поднимал две гири – каждую весом в 16 килограммов.

Когда он пошел в первый класс, то весил 115 килограммов. До 17 лет его вес составлял 230 килограммов. Но он начал активно заниматься спортом, и за один год сбросил 50 килограммов.

Он занимался штангой и плаванием, любил играть в шахматы и шашки. А также сумо.

Информация о смерти Джамбулата Хатохова поступила 28 декабря 2020 года. До этого он несколько дней пролежал в больнице.