Скоропостижно скончался боец Bellator Серджио да Силва: причину смерти скрывают
Скоропостижно скончался боец смешанных единоборств, который выступает в Bellator, Серджио да Силва. Боец умер 19 декабря в 34-летнем возрасте.
Информацию о смерти американца подтвердил его друг, боец UFC Джаред Гордон. Об этом сообщает Sherdog.
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Причину смерти скрывают
Пока не известно, что стало причиной смерти да Силвы. Менеджеры отказались назвать причину смерти из-за уважения к семье бойца.
Да Силва известный по выступлениям в Bellator и Cage Fury Fighting Championships. На счету бойца семь побед и девять поражений.
Последний бой уроженец Нью-Йорка провел в 2018 году. Он победил Уолтера Смита-Котито из-за дисквалификации.
Сомнительное прошлое
В августе 2017 года спортсмена признали виновным в грабеже. Однако да Силве удалось избежать тюрьмы.
Боец опротестовал обвинительный приговор в суде.
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