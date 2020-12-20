Скоропостижно скончался боец смешанных единоборств, который выступает в Bellator, Серджио да Силва. Боец умер 19 декабря в 34-летнем возрасте.

Информацию о смерти американца подтвердил его друг, боец ​​UFC Джаред Гордон. Об этом сообщает Sherdog.

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Причину смерти скрывают

Пока не известно, что стало причиной смерти да Силвы. Менеджеры отказались назвать причину смерти из-за уважения к семье бойца.

Да Силва известный по выступлениям в Bellator и Cage Fury Fighting Championships. На счету бойца семь побед и девять поражений.

Последний бой уроженец Нью-Йорка провел в 2018 году. Он победил Уолтера Смита-Котито из-за дисквалификации.

Сомнительное прошлое

В августе 2017 года спортсмена признали виновным в грабеже. Однако да Силве удалось избежать тюрьмы.

Боец опротестовал обвинительный приговор в суде.