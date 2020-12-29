У віці 21 року помер російський сумоїст Джамбулат Хатохов. У 2003 році його включили в Книгу рекордів Гінесса.

Інформацію про смерть Джамбулат Хатохов підтвердив президент федерації сумо та мас-рестлінга Кабардино-Балкарії Бетал Губжев.

До теми Раптово помер боєць Bellator Серджіо да Сілва: причину смерті приховують

Причини смерті він не вказав. Однак за повідомленням російських ЗМІ, у хлопця були проблеми з нирками.

Що відомо про Джамбулата Хатохова

Джамбулат Хатохов народився 24 вересня 1999 року в місті Терек. Він з дитинства був доволі великим. Коли йому виповнився один рік, його вага становила 17 кілограмів. А у два роки – вже 34 кілограми.

У 2003 році в віці 3,5 роки Джамбулат Хатохов був внесений до Книги рекордів Гіннесса як найбільший і найсильніший хлопчик в світі для свого віку. Тоді його вага становила 48 кілограмів, а розмір ноги – 32.

У чотирирічному віці він запросто підіймав дві гирі – кожну вагою в 16 кілограмів.

Коли він пішов у перший клас, то важив 115 кілограмів. До 17 років його вага становила 230 кілограмів. Але він почав активніше займатися спортом, і за один рік скинув 50 кілограмів.

Він займався штангою і плаванням, любить грати в шахи і шашки. А також сумо.

Інформація про смерть Джамбулата Хатохова надійшла 28 грудня 2020 року. До цього він декілька днів пролежав у лікарні.