О причинах смерти не сообщается. В последнее время Барвинко был главным тренером команды чемпионата Днепропетровской области Энергия Приднепровск.

К слову Украинцы всегда играли в футбол лучше россиян, – экс-игрок московского Спартака

Что известно о Денисе Барвинко

С 2007 года по 2009 год выступал в детско-юношеской футбольной лиге Украины за запорожский Металлург. После перешел в академию харьковского Металлиста.

В Премьер-лиге Украины дебютировал 1 апреля 2012 года в домашнем матче против криворожского Кривбасса. Всего провел за Металлист семь матчей.

В октябре 2011 года был вызван Юрием Морозом в юношескую сборную Украины до 19 лет на два товарищеских матча против Италии. В конце декабря 2011 года его не вызвали в расположение сборной из-за травмы. В апреле 2012 года вызван на два товарищеских матча против Бельгии.