Про причини смерті не повідомляється. Останнім часом Барвінка був головним тренером команди чемпіонату Дніпропетровської області Енергія Придніпровськ.

До слова Українці завжди грали в футбол краще за росіян, – ексгравець московського Спартака

Що відомо про Дениса Барвінко

З 2007 року по 2009 рік виступав у дитячо-юнацькій футбольній лізі України за запорізький Металург. Після перейшов в академію харківського Металіста.

У Прем'єр-лізі України дебютував 1 квітня 2012 року в домашньому матчі проти криворізького Кривбасу. Всього провів за Металіст сім матчів.

У жовтні 2011 року був викликаний Юрієм Морозом в юнацьку збірну України до 19 років на два товариські матчі проти Італії. В кінці грудня 2011 року його не викликали в розташування збірної через травму. У квітні 2012 року викликаний на два товариські матчі проти Бельгії.