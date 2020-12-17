На 82-м году жизни скончался бывший тренер львовских Карпат Валентин Ходукин. Последние несколько месяцев он боролся за жизнь, лечась от коронавируса.

Валентин Ходукин скончался 16 декабря 2020 года, сообщает официальный сайт Карпат.

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Валентин Ходукин родился в Харькове 17 августа 1939 года в Харькове в семье футболиста Михаила Ходукина. В восьмилетнем возрасте с родителями перебрался во Львов.

Свой футбольный путь Ходукин начал в дрогобычском Нефтянике. Дальше был львовский Сельмаш, на основе которого как раз создавали Карпаты. Но за новую команду он так и не сыграл, ведь в 1963 году перебрался в тернопольский Авангард. Однако из-за травмы был вынужден закончить профессиональную карьеру.

Однако в составе новой команды Валентин так и не сыграл и в 1963-м перебрался в тернопольский Авангард, с которым стал чемпионом Украины. Затем в его карьере был львовский Сокол, где он получил травму и попрощался с профессиональным футболом.

Гораздо лучше Валентин Михайлович проявил себя в научной и тренерской деятельности. В 1989 году стал кандидатом педагогических наук.

Всего Ходукин отработал 33 года в Институте физкультуры, а в начале 90-ых стартовала его тренерская карьера. Сначала он успешно тренировал стрыйскую Скалу вместе с Михаилом Ольховым, а затем вошел в тренерский штаб Карпат, которые тогда возглавлял Мирон Маркевич.

Впоследствии Ходукин еще дважды возвращался в Карпаты: в 2002-м и 2004-м годах, когда исполнял обязанности главного тренера. Кроме того, Валентин Михайлович возглавлял криворожский Кривбасс и в течение 12 лет работал в Азербайджане, где с бакинским Интером стал чемпионом страны.

Последние несколько месяцев боролся за жизнь, лечась от коронавируса.